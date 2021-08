Minorenne del materano finisce nei guai! Fermato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Irsina, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio disposti per contrastare i reati che nel periodo estivo, con l’esodo dalle città dei vacanzieri, registrano una notoria recrudescenza, hanno denunciato un minorenne del posto trovato in possesso di un tirapugni.

Il giovane, ieri sera, alla vista dell’auto dei Carabinieri, ha tentato di disfarsi di un tirapugni gettandolo a terra.

L’azione non è sfuggita all’attenzione dei militari dell’Arma che hanno subito recuperato l’oggetto sottoponendolo a sequestro e denunciando il minore alla competente Autorità Giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il tirapugni, infatti, per la sua naturale finalità, è considerato un’arma a tutti gli effetti per cui ne è vietato in maniera assoluta il porto.a

