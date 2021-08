Basilicata: non è giusto morire così! Danilo ci ha lasciati a soli 34 anni

Sale il triste bilancio delle vittime della strada.

Come anticipato, purtroppo non ce l’ha fatta Danilo Pietrafesa, il ragazzo rimasto ferito nell’incidente che si è verificato martedì scorso sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, in direzione Salerno.

Una comunità spezzata e incredula dopo aver appreso la notizia:

“Non è giusto morire così! Danilo ci ha lasciati”;

“Un’altra giovane vita spezzata, maledetta strada”;

“Danilo, un esempio di vita, rimarrai sempre nel mio cuore”.

Quel maledetto giorno, i Vigili del Fuoco, giunti in prossimità dell’uscita di Potenza Centro, trovarono coinvolte due autovetture, del tipo Passat e Captur, ed un furgone, oltre ad una automobile della Polizia di Stato.

Il 34enne di San Nicola alla guida della Passat, dopo aver ricevuto le prime cure da parte del 118, era stato trasportato presso l’Ospedale San Carlo di Potenza, ma le sue condizioni sono apparse da subito gravi.

L’Amministrazione di Pietragalla commenta:

“Il sindaco di Pietragalla, la Giunta e il Consiglio Comunale esprimono profondo cordoglio per la tragica morte di Danilo Pietrafesa.

L’Amministrazione comunale è vicina alla famiglia e agli amici in questo momento di grave lutto che addolora l’intera comunità”.

Ci uniamo al dolore di tutti i suoi cari.a

