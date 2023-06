Rigenerazione urbana a San Mauro Forte.

Come fa sapere l’amministrazione “è stata adottata una nuova misura per migliorare la qualità degli spazi comunali.

Sono state installate 10 panchine in alcuni punti strategici della nostra comunità.

Nelle due piazze principali e non solo, anche in punti strategici come il distretto ambulatorio e il cimitero.

A breve seguiranno nuovi interventi”.

Ecco le foto delle nuove panchine.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)