Dialogo, ascolto e condivisione: a Policoro oltre 90 dirigenti di Fdi Basilicata. Ecco i dettagli dell’incontro

Con la splendida cornice acrobatica delle prove tecniche delle frecce tricolore su Policoro, si è svolta lo scorso 24 Giugno la giornata tricolore organizzata da Fratelli d’Italia Basilicata.

Scrivono gli organizzatori:

“Ascolto, dialogo e condivisione le tre parole che hanno animato il dibattito tra gli oltre novanta dirigenti del Partito di Giorgia Meloni in Basilicata.

Durante la mattinata è stato presente anche il Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala.

All’assemblea, tra gli altri, hanno poi portato i saluti:

il Segretario cittadino di Fratelli d’Italia Pino Callà,

il membro dell’Assemblea Nazionale Rocco Tauro,

il Coordinatore Provinciale di FdI Matera Augusto Toto,

il Capogruppo in Consiglio Regionale Tommaso Coviello,

l’Assessore all’Ambiente Cosimo Latronico,

il Coordinatore Regionale Piergiorgio Quarto.

Al tavolo, moderato dalla responsabile dell’organizzazione del Partito lucano Ivana Smaldini, c’erano anche i dirigenti provinciali di Gioventù Nazionale: Stefano Melodia per la Provincia di Matera e Alessandro Parabita per quella di Potenza.

Come spesso accade, dato che non è la prima volta che Fratelli d’Italia organizza una giornata presso il Circolo Velico Lucano di Policoro, da questi momenti di confronto e condivisione nascono proposte e progetti che poi verranno realizzati nell’interesse di tutti i cittadini Lucani.

Organizzare eventi in luoghi dove quasi mai si fa politica serve perché questa possa essere percepita sempre più vicina dai cittadini che, numerosi, si sono avvicinati al convegno di Fratelli d’Italia anche solo come semplici uditori, attratti da una comunità politica che discute di progetti e proposte per il futuro, ma soprattutto per il presente.

Trasporti, sanità, infrastrutture: si è raccontato tutto quello che è stato fatto da Fratelli d’Italia fino ad oggi, ma soprattutto di quello che ancora c’è da fare per la Lucania ed i Lucani”.

Ecco le foto dell’incontro.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)