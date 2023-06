Matera: via Lucana riapre alla circolazione anche nei festivi! L’annuncio

“A partire da oggi 25 Giugno, il tratto di via Lucana inibito al traffico domenicale, sarà riaperto alla circolazione”.

Così annuncia l’assessore alla mobilità Digilio che poi spiega i dettagli:

“Resta in vigore la chiusura del varco ZTL di via Roma sud a partire dalle 20:30.

Continua il servizio di trasbordo giornaliero effettuato per la linea Sassi e quello potenziato per Murgia Timone-Bel Vedere attivo in tutti i weekend e giorni festivi.

Nei prossimi giorni sarà sostituita la segnaletica di accesso ai Sassi che lascerà il posto ad una più coerente segnalazione verso aree parcheggio così da evitare traffico nel centro storico della città.

In occasione della festa patronale saranno garantite corse quotidiane, ogni 20 min, da e verso il centro città.

Consiglio di limitare al massimo l’uso delle autovetture, preferendo un maggiore uso dei mezzi pubblici“.a

