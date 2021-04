Presidio in Valbasento: “attendiamo decisioni chiare e trasparenti dalla Regione”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di Cgil, Cisl, Uil Basilicata sul presidio unitario nella Valbasento al quale era presente anche una rappresentanza dei lavoratori e i sindaci dell’area coinvolta.

La proposta è quella di “mettere al centro le politiche industriali a partire dall’attivazione della Zes Jonica (zona economica speciale) e dall’interporto di Ferrandina come grande hub della logistica”.

Ecco il messaggio lanciato oggi dai segretari generali Cgil, Cisl, Uil Basilicata, Angelo Summa, Enirco Gambardella e Vincenzo Tortorelli in occasione del presidio unitario in Valbasento, davanti ai cancelli della Greenswitch della zona industriale di Ferrandina (Matera) nell’ambito della mobilitazione generale per lo sviluppo e il lavoro in Basilicata lanciata il 31 Marzo dal Centro Oli Eni di Viggiano (PZ):

“Il governo regionale non può più rimanere fermo rispetto alla crisi industriale ed economica che da tempo attraversa la nostra regione.

È tempo di confronto su un piano strategico programmatico che metta al centro nuove politiche industriali, dall’energia all’automotive e soprattutto dando impulso all’attivazione della Zes Jonica, tra le maggiori opportunità che abbiamo per rilanciare lo sviluppo delle aree industriali che fanno parte della sua perimetrazione.

La crescita della Basilicata e l’uscita dalla crisi non può prescindere dalla Valbasento e dalla realizzazione dell’interporto di Ferrandina (MT) come grande hub della logistica.

Sono necessarie decisioni chiare e trasparenti da parte dei governi regionale e nazionale poiché questo è il momento più opportuno in considerazione dei massicci interventi europei di sostegno attraverso il Next Generation EU e la nuova programma dei fondi strutturali 2021-2027.

Chiederemo alla Regione Basilicata di attivarsi con senso di responsabilità affinché non venga persa questa ennesima e probabilmente ultima occasione di rilancio produttivo e occupazionale di un territorio che ha espresso e può esprimere ancora tanto in termini di professionalità e di cultura industriale.

Non c’è più tempo, è ora di unire le forze democratiche e sociali per costruire un grande piano per il lavoro e per lo sviluppo della Basilicata”.

E a conclusione del comunicato si evidenziano:

“Quattro priorità che Cgil, Cisl e Uil indicano alla giunta regionale per il rilancio della Valbasento:

ridurre notevolmente l’aggravio dei costi per il trasporto delle merci;

costruire un accordo tra istituzioni, parti sindacali e datoriali;

realizzare la ZES e la conseguente Zona Franca Doganale;

bonificare i siti di interesse nazionale della Valbasento e di Tito (PZ) nel rispetto dell’accordo quadro sottoscritto nel 2013.

