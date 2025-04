Policoro si illumina di blu per diffondere consapevolezza su questa patologia. I dettagli

Anche Policoro illuminerà il Palazzo di città di blu, in occasione della “Giornata Mondiale della malattia di Parkinson2 025”, Venerdì 11 Aprile.

Dal tramonto fino all’alba, il palazzo del Comune di Policoro sarà inondato di luce blu per aderire alla manifestazione mondiale SparkTheNight (Accendi la Notte).

L’evento ha l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza della patologia nel mondo e aiutare a far luce sugli 11,8 milioni di persone che vivono con il morbo di Parkinson, una patologia silente e degenerativa.

La ricorrenza viene celebrata l’11 Aprile, in omaggio alla nascita del medico inglese James Parkinson, che nel 1817 descrisse per la prima volta la malattia.

Illuminare edifici e monumenti di blu è un gesto simbolico che mira a sensibilizzare sulla malattia di Parkinson.

Il colore scelto significa unità, speranza, visibilità e riconoscimento, tutti elementi cruciali per promuovere la consapevolezza e il supporto per la malattia di Parkinson.

La manifestazione coinvolgerà oltre 30 edifici storici e monumenti italiani, tra cui i palazzi istituzionali di Roma (Palazzo Madama, Palazzo di Montecitorio e Palazzo Chigi) e la Mole Antonelliana di Torino.

Il Comune di Policoro aderisce all’iniziativa ‘SparkTheNight’ in collaborazione con la costituenda Associazione Parkinson Basilicata, sorta dalla necessità di creare sul territorio lucano un punto di riferimento ed un supporto non solo per le persone affette dalla mattia di Parkinson e da altre malattie neurologiche ma anche per le loro famiglie.