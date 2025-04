Meteo Matera: temperature oltre i 20 gradi! Ecco le ultime previsioni

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione, garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque.

Dopo il temporaneo calo termico nella prima parte della settimana e la residua instabilità atmosferica, tra venerdì e il weekend la rimonta dell’anticiclone subtropicale favorirà il rapido ripristino di condizioni decisamente più stabili, soleggiate e con temperature in netto rialzo.

Ma qual è il tempo che ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 12 Aprile avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 10°C.

Domenica 13 Aprile, invece, avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 11°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.