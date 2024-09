Policoro ricorda il caro Don Carlo nel giorno del Quarto anniversario dalla dipartita. L’iniziativa in programma

Cittadini e fedeli di Policoro (MT) si riuniscono per ricordare il caro Don Carlo Ferrarotti, Parroco della Chiesa Madre.

L’allora Vicesindaco, Gianluca Marrese, nel giorno dell’addio dichiarava:

“La perdita di Don Carlo lascia un grande vuoto nella nostra comunità, un vuoto colmato però dai suoi grandi insegnamenti e dai segni positivi ed indelebili che il suo operato ha trasmesso a tutti noi“.

Le Parrocchie di Policoro propongono per commemorare il IV anniversario dalla morte di Don Carlo Ferrarrotti una Santa Messa in suffragio che sarà celebrata Lunedì 9 Settembre alle ore 19:00 in Chiesa Madre.

Ecco i dettagli.