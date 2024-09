A Tricarico una bandiera lunga dieci metri per lanciare un messaggio chiaro e forte: Stop al genocidio. L’iniziativa

Parte da Tricarico (MT), su iniziativa dei soci del Circolo Culturale Antonio Infantino, una campagna di sensibilizzazione unica nel suo genere, volta a lanciare un messaggio chiaro e forte: STOP AL GENOCIDIO.

Il simbolo di questa mobilitazione sarà una bandiera lunga dieci metri, che attraverserà i comuni della Basilicata portando con sé il messaggio di pace e giustizia per il popolo palestinese.

La Torre Saracena di Tricarico, avvolta dai colori della bandiera palestinese, segna l’inizio di questa importante iniziativa che mira a scuotere le coscienze e sensibilizzare l’opinione pubblica.

La bandiera, simbolo di solidarietà, sarà disponibile per tutti i comuni e le associazioni della Basilicata che vorranno aderire all’iniziativa, dando voce al messaggio universale di rispetto dei diritti umani.

Dall’inizio dei bombardamenti su Gaza, sono stati uccisi oltre 16.000 bambini innocenti.

Di fronte a questa tragedia umanitaria, la Basilicata non può restare in silenzio.

Questa campagna vuole essere un segnale forte, una richiesta di giustizia e pace per chi ha perso la vita e per coloro che lottano quotidianamente per sopravvivere.

Gli organizzatori spiegano come poter aderire all’iniziativa:

“Tutti i comuni e le associazioni della Basilicata sono invitati a prendere parte a questa campagna ospitando la bandiera nel proprio territorio.

Ogni comune che deciderà di aderire potrà organizzare eventi, incontri e manifestazioni per ribadire con forza lo slogan della campagna: STOP AL GENOCIDIO.

Invitiamo pertanto tutti i cittadini, le associazioni e le istituzioni a unirsi a questa mobilitazione.

Condividiamo insieme il messaggio di pace e giustizia, partecipando attivamente agli eventi che saranno organizzati in tutta la regione.

La bandiera rappresenta non solo un simbolo, ma un impegno per un futuro migliore.

Non restiamo indifferenti: diamo il nostro contributo per far sentire la nostra voce contro ogni forma di ingiustizia.

Per ulteriori informazioni su come aderire all’iniziativa o per richiedere la presenza della bandiera nel proprio comune, contattateci all’indirizzo email: circoloantonioinfantino@gmail.com o al numero: 328 316 1307.