Policoro: la Dirigente Tarantino e il docente Vetere al Festival Nazionale dell’Innovazione Scolastica. I dettagli

La Dirigente Giovanna Tarantino e il docente di Scienze Motorie Giacinto Vetere sono a Valdobbiadene per il Festival Nazionale dell’Innovazione Scolastica, in programma dal 6 all’8 settembre.

Il tema di quest’anno è “Muovere il corpo e la mente: sport, socialità e creatività”.

Spiega l’istituto:

“Il Fermi è stato selezionato per le attività legate alla promozione dello sport, per la particolare interazione con il tessuto territoriale e per l’ampiezza delle proposte del nostro Centro Sportivo, che valorizza le attitudini e le specializzazioni dei docenti per garantire maggiori opportunità formative agli studenti.

Al Fermi, non dimentichiamolo, si praticano anche gli sport che sviluppano skills cognitive, come gli scacchi e l’orienteering”.

Ecco le foto.