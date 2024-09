Policoro: per snellire il traffico chiesto ufficialmente uno svincolo stradale per la zona industriale. I dettagli

In vista della prospettiva di crescita sempre più esponenziale della zona artigianale ed industriale di Policoro, con l’intero territorio che soltanto nella primavera scorsa è stato riconsiderato nella ZES unica del Sud, con l’obiettivo di far crescere le imprese della zona e attrarre nuovi investimenti, il Comune di Policoro, su proposta del consigliere comunale Mario Vigorito, in accordo con l’Assessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe, ha ricevuto nei giorni scorsi alcuni dirigenti dell’ANAS, rappresentati dagli ingegneri Sabato, Ferrara e Molfese.

Alla presenza del Sindaco Enrico Bianco, dell’Assessore alle Attività Produttive Rosa Montesano e del dirigente del III Settore, l’ing. Salvatore De Marco, l’incontro è stato voluto dall’Amministrazione per istituire un tavolo tecnico di realizzazione di un’infrastruttura stradale che possa andare a migliorare la viabilità che lega il territorio interessato alla S.S. Sinnica, arteria fondamentale per il collegamento regionale, e soprattutto, per il Metapontino.

Commentano gli amministratori policoresi:

“Il tema è molto importante per lo sviluppo commerciale del nostro territorio.

Un’infrastruttura stradale che possa collegare direttamente la zona industriale alla Sinnica andrà a snellire un traffico spesso congestionato nelle arterie rurali rendendole più sicure e migliorando anche la loro stessa condizione, con carreggiate che non subiranno più così un forte deterioramento dato dal carico di autotreni e autoarticolati”.