Ospedale Madonna delle Grazie: “grazie per la gentilezza, la cortesia e la sensibilità nei confronti dei pazienti e dei loro familiari”. La lettera di ringraziamento

L’ASM di Matera pubblica una mail di ringraziamento per il lavoro svolto dal personale medico ed infermieristico del reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Nella mail, oltre ad evidenziare il valore professionale di tutto il personale, viene messa in risalto la gentilezza, la cortesia e la sensibilità nei confronti dei pazienti e dei loro familiari.

Un ringraziamento per il lavoro svolto quotidianamente da tutto il personale dell’ospedale di Matera è stato espresso anche dal Commissario Straordinario dell’ASM Maurizio Friolo.

Ecco quanto scritto nell’email di ringraziamento:

“Al Commissario Straordinario dell’ASM Maurizio Friolo,

vorrei cogliere l’occasione per rappresentarle tutta la mia riconoscenza nei confronti dei medici e del personale infermieristico del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, in particolare dell’equipe del dott, Romito per il lavoro encomiabile che tutti i giorni profondono in favore dei pazienti che si recano presso il nosocomio materano

La gentilezza e la squisita cortesia utilizzata dal dott. Romito ha fornito a me e mia sorella un supporto psicologico non indifferente per affrontare i problemi di salute di mio padre.

Sono davvero contenta di aver conosciuto medici dallo specchiato valore professionale e morale sebbene in una brutta circostanza.

La cura e la sensibilità usata nei confronti dei pazienti e dei loro familiari rappresenta certamente un valore aggiunto che genera lustro all’ospedale di Matera, sempre tanto criticato, ma che in occasioni come questa accresce fiducia nei cittadini e nei malati

Un grazie da parte mia e di mia sorella per le cure profuse a nostro padre e per l’amorevole considerazione di noi figlie nonostante l’esito infausto.

Con affetto e riconoscenza”.