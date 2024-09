A Valsinni tutto pronto per lo spettacolo dei Renanera. Ecco i dettagli

Si apre un nuovo week end di appuntamenti con il Festival Appennino Mediterraneo che sabato 28 e domenica 29 settembre prossimi vedrà protagonista il territorio della provincia di Matera con i comuni di Valsinni e Tricarico.

Il primo dei due eventi è nel borgo di Isabella Morra, il cui valore simbolico ha ispirato la scelta di questa prima uscita di uno spettacolo dei Renanera dal titolo “Se questa è una donna…” prodotto proprio per il F.A.Me..

Si tratta di un racconto in musica che ha visto la band lucana cimentarsi nella ricerca e scrittura di una scaletta composta da vari punti di vista femminili, in un momento storico in cui l’attenzione a diritti e ritardi culturali non può conoscere pause.

Un percorso tra testi originali, brani propri e grandi successi che ha visto i Renanera sposare la visione di Fondazione Appennino nella costante azione di perseguimento, anche attraverso il Festival, di molti degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile varata dall’Onu.

Lo spettacolo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Valsinni, si terrà sabato 26 settembre, alle 18.30, nella sala eventi Ninì Truncellito.

Domenica 29 sarà invece la volta di Tricarico con “Serenata lucana. Musiche e danze d’Appennino”, spettacolo inizialmente previsto per sabato 21 ma poi rinviato in accordo con l’Amministrazione comunale, che sostiene l’evento, per gravi lutti che nello scorso week end hanno colpito la comunità.

Ad esibirsi sul palco dell’auditorium comunale, alle 19.00, sarà l’Ensemble Meridies, composta da Massimo Rosa, violino, Gaetano Cosmo, violino, Gabriele Spadino, viola, Giovanna D’Amato, violoncello, Bruno Pace, contrabbasso, Luca Marino, oboe e ciaramella, Sabrina Genovese, arpa viggianese, Enzo Izzi, organetto, Luciano Brancati, percussioni etniche e Nicole Millo, voce recitante.

Ideato e realizzato da Fondazione Appennino, riconosciuto e sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Provincia di Matera, comuni che ospiteranno gli eventi e partner privati, il Festival Appennino Mediterraneo – F.A.Me. si pone il principale obiettivo di portare offerta artistica e culturale dal vivo nei mesi autunnali che vanno dalla chiusura dell’estate agli inizi dell’inverno, in quei luoghi, paesi interni della Basilicata, che proprio in questo periodo vivono lo spegnersi dei riflettori di agosto ed il ritorno alle difficoltà quotidiane.

