Policoro: oltre 3000 ragazzi nelle palestre all’aperto della città. Ecco l’iniziativa

Venerdì mattina, dalle 9:30 alle 12:30, Policoro sarà teatro di una bellissima manifestazione sportiva.

Oltre 3.000 ragazzi, tra alunni e studenti dei due Istituti Comprensivi ed i due Istituti Superiori, saranno coinvolti in ben 15 aree della città per l’evento dello Sport come promozione ambientale, progetto pilota voluto dalla Fondazione Sport City che ha riconosciuto il merito unico di queste 4 città (compresa Policoro) come espressioni dei valori del movimento.

I promotori dell’iniziativa spiegano:

“Divulgare la pratica sportiva usando parchi e aree verdi, facendo brillare la città con tante palestre all’aperto dove il benessere fisico si sposa con la sostenibilità ed il rispetto dell’ambiente: uno spettacolo assicurato che Policoro è pronta a sostenere per la prima giornata, delle tre totali, che costituiscono il viaggio di avvicinamento al grande evento del prossimo 21 settembre.

Durante la giornata, ragazzi e ragazze saranno protagonisti di un alto momento di riflessione per festeggiare la Giornata dello Sport per lo Sviluppo e la Pace in programma domenica 6 Aprile: in alcune aree verdi della città saranno piantati 4 alberi d’ulivo, simbolo della pace e della riconciliazione tra gli esseri umani”.

Ecco la locandina dell’iniziativa.