Matera: in provincia vinti 500000 euro! Complimenti al fortunato

La fortuna continua a sorridere agli appassionati del 10eLotto, con vincite distribuite lungo tutto lo stivale.

La più alta dell’ultimo concorso è stata realizzata a Cantù, in provincia di Como, con un ‘9’ da 100.000 euro, a fronte di una giocata da 4 euro nella modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti.

E’ quanto riporta l’agenzia di stampa ‘Agimeg’.

Due super premi, da 50.000 euro ciascuno, sono stati centrati a Burgio, in provincia di Agrigento, e Nuova Siri, in provincia di Matera, per effetto di due ‘9’ e due puntate, rispettivamente, da 4 e 3 euro nella modalità Frequente del gioco.