Policoro: in 40.000 ai festeggiamenti della Notte di Heraclea con Street Band, Maghi, giocolieri, funamboli, fontane danzanti e Noemi! Ecco le foto

Musica, spettacolo, animazione e tante emozioni: l’edizione 2024 della Notte di Heraclea, evento clou del programma estivo dell’Amministrazione Comunale, va in archivio ma si porta con sé la cronaca di un vero e proprio successo sotto ogni aspetto, dalla partecipazione del pubblico, al ritorno economico ottenuto dagli operatori, fino alla qualità degli eventi promossi e realizzati che hanno coinvolto tutto il centro cittadino.

Così commenta l’amministrazione comunale che aggiunge:

“In 40.000 infatti hanno partecipato attivamente ai festeggiamenti della Notte di Policoro, affollando Via Siris a Piazza Eraclea, con i visitatori che hanno avuto la possibilità di passeggiare lungo la zona pedonale, visitando gli esercizi commerciali, aperti fino a tardi, e vivere così l’atmosfera magica della città che oltre al senso profondo di comunità, ha accolto turisti provenienti da tutta Italia.

Tante le immagini ed i ricordi che resteranno impressi nella mente e nel cuore di chiunque abbia vissuto la Notte di Heraclea non da semplice spettatore ma da protagonista dell’evento più importante che ha reso tutti complici di qualcosa di straordinario che ha illuminato la terza città della Basilicata.

La Street Band come divertirsi insieme alla musica – La Notte di Heraclea è iniziata grazie al tour itinerante dei musicisti della Street Band, capaci con le loro interpretazioni, di coinvolgere il pubblico nei festeggiamenti e animando tutte le zone del centro interessate dalla festa. Impossibile stare fermi e non accompagnarli nel ritmo.

L’animazione e gli spettacoli in Piazza Eraclea – Maghi, giocolieri, funamboli e saltimbanchi hanno fatto divertire tutti i bambini presenti che, arrivati in piazza, hanno potuto assistere a spettacoli interessanti che hanno coinvolto grandi e piccoli in performance eccezionali.

Fontane Danzanti – L’azienda umbra Dominici’s ha portato la sua esperienza ed innovazione ed ha regalato alla città di Policoro due momenti eccezionali: il corso di via Siris è diventato il palcoscenico di uno spettacolo di acqua e di luci, accompagnate da musiche epiche e coinvolgenti che hanno catturato, come una quinta teatrale, l’attenzione di tutti.

La voce unica di Noemi – La serata è stata senza dubbio impreziosita dall’esibizione straordinaria e penetrante di Noemi, cantante famosissima e autrice di grande successi, che per più di un’ora e mezza ha scaldato i cuori delle migliaia di persone presenti.

“Non ho bisogno di te” il suo ultimo singolo ha fatto ballare piazza Dante che si è ritrovata poi a stringersi in un caldo abbraccio insieme alla cantante romana durante pezzi eccezionali come “Vuoto a perdere”, “Glicine” e “Sono solo parole”.

Queste alcune delle più importanti emozioni della Notte di Heraclea, l’evento più importante della stagione estiva della città di Policoro, unita dalla piazza fino al corso in un lungo e caldo abbraccio.

Policoro bellissima e principale attrattore turistico e culturale del Metapontino”.

Commenta il Sindaco policorese Enrico Bianco:

“Il successo della Notte di Heraclea conferma la bontà della scelta di perpetrare tutte le politiche di destagionalizzazione turistica, con la redistribuzione dei flussi su periodi diversi o più lunghi la nostra città si attesta come luogo nevralgico di incontro e crescita culturale.

Ciò che dispiace, allo stesso tempo, è la mancanza di attenzione dei più importanti media regionali, come la RAI per esempio, che talvolta preferiscono dare spazio a tutte le sagre di paese della provincia di Potenza più che rivolgere il proprio sguardo a Policoro ed al Metapontino, ignorando che questa città da 65 anni cresce ininterrottamente, dando un segnale in controtendenza sul fenomeno dello spopolamento in Basilicata”.

Ecco le foto.