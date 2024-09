Il dott. Domenico Dell’Edera, la cui professionalità è a tutti nota, nominato responsabile di questo laboratorio di Policoro-Tinchi! Complimenti

Nel segno del cambiamento e con lo scopo di migliorare i servizi che l’Azienda Sanitaria Locale di Matera elargisce, la Direzione Strategica della ASM in accordo con l’Assessorato Regionale al “benessere” con delibera numero 797 del 29 agosto 2024 ha nominato responsabile ad interim del laboratorio di analisi chimico cliniche Policoro-Tinchi il dott. Domenico Dell’Edera; la cui professionalità nel campo della Genetica Medica è a tutti nota.

Lo scopo dell’ASM è offrire alla provincia Materana ottimi professionisti che hanno il compito di arricchire l’offerta sanitaria in termini quali-quantitativi.

Decisione importante e ammirevole che vede premiare la meritocrazia.

Cinquantacinquenne originario di Miglionico Domenico Dell’Edera è attualmente responsabile del Laboratorio di Genetica Medica ed Immunogenetica presso l’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera nonché Centro di Riferimento Regionale per la prevenzione e diagnosi delle patologie genetiche.

Dopo aver conseguito il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “Dante Alighieri della città dei Sassi, la formazione accademica è stata acquisita frequentando l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con la laurea in Scienze Biologiche e successivamente conseguendo il Diploma di Specializzazione in Genetica Applicata con indirizzo in Citogenetica e Genetica Molecolare sempre presso “La Sapienza”. Sono seguiti negli anni diversi corsi di perfezionamento, tra i quali quello in “Biologia e tecnologie della riproduzione assistita” presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli.

Coautore di diverse linee guida in ambito genetico e sanitario e di diversi libri pubblicati in ambito nazionale ed internazionale fra i quali spicca il libro dal titolo “Trombofilia in Ostetricia e Ginecologia” edito da Verduci, Dell’Edera risulta coautore di più di cento articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali e relatore e/o direttore scientifico in più di duecento congressi in campo biomedico.

Insieme ai medici di Medicina Generale, ai pediatri e alle Unità Operative di Ginecologia ed Ostetricia presenti nei cinque punti nascita della Regione Basilicata, ha attuato numerosi progetti specialmente nell’ambito della diagnostica prenatale, elaborando programmi nella Regione Basilicata volti a combattere l’emigrazione e la diseguaglianza sanitaria a vantaggio del concetto di equità nella erogazione delle prestazioni sanitarie.

Professionista serio e dotato di una preparazione scientifica raffinata ha accettato anche l’incarico di guidare il laboratorio di Analisi di Policoro-Tinchi per garantire alla popolazione della costa jonica e non solo i servizi di diagnostica di laboratorio utili per attuare programmi di prevenzione e diagnosi.

Dell’Edera porta sulla costa Jonica novità correlate allo sviluppo di test diagnostici di ultima generazione.

Come tutti sanno i laboratori di analisi come i servizi di radiologia fanno parte della rete sanitaria territoriale e per tale motivo devono essere potenziati in quanto rappresentano punti cardini che devono garantire servizi sanitari limitando il disagio alla popolazione della provincia di Matera.