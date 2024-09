A Matera 2 giorni dedicati ai podcast alla presenza di 40 professionisti selezionati da tutto il Sud Italia. Ecco le foto

Il podcast come strumento utile per raccontare i territori, dando voce ai personaggi che li abitano e le storie che li attraversano.

È stato questo il tema al centro delle due giorni svoltasi il 6 e 7 Settembre scorsi a Matera a conclusione della Podcast Academy – South Edition, organizzata e finanziata dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 con il supporto di Chora Media, in collaborazione con Fondazione Banco di Napoli e Fondazione Carical, destinata a 40 partecipanti delle regioni del Sud, selezionati tramite avviso pubblico.

Le due giornate materane hanno rappresentato il momento di sintesi e restituzione finale del lavoro condotto nel corso dell’estate sia in presenza, con i primi incontri a Matera a Giugno, sia online, attraverso lezioni tenute dai docenti di Chora Media, su come realizzare un podcast:

Mario Calabresi (Il potere delle storie), Giovanni Sanicola (Viaggio nella Podcast Academy), Andrea de Cesco (Le basi del podcasting), Paolo Bovio (I “pilastri” del racconto audio), Sabrina Tinelli (Come nasce un podcast editoriale), Sara Poma (Come nasce un podcast branded), Luca Micheli (L’arte del sound design).

Negli ultimi incontri i partecipanti – selezionati fra autori, sceneggiatori, progettisti culturali, giornalisti, ricercatori, videomaker, registi, fotografi, blogger, storyteller, scrittori, esperti di comunicazione, social media manager e strategist, educatori – hanno approfondito come scrivere un incipit di un podcast con Sabrina Tinelli, Head of editorial content di Chora Media, e come realizzare un pitch con Giovanni Sanicola, Head of Education di Chora Media & Will Media, utile a presentare il proprio progetto di podcast a potenziali soggetti interessati.

Diversi i partecipanti che hanno scelto di lavorare in gruppo per sviluppare un progetto comune di racconto di un territorio, toccando i temi più diversi, dalla psicologia ai fatti di cronaca, dalla storia ai personaggi illustri, passando per scienza, giornalismo investigativo, educazione degli adolescenti.

Sottolinea Giovanni Sanicola:

“La prima edizione della Podcast Academy South Edition è stata per Chora & Will Media l’opportunità di condividere con 40 professioniste/i del sud le competenze professionali che servono per realizzare un podcast (dopo 4 edizioni dell’Academy e oltre 700 persone formate a Milano).

Un percorso che porteremo avanti anche nella New Media Academy in partenza tra pochi giorni e che vogliamo replicare il prossimo anno con una seconda edizione della Academy South Edition.

Progetti formativi come questo contribuiscono a sviluppare al sud un mercato dei podcast che si sta consolidando in Italia con 15.2 milioni di ascoltatori e che può aiutare le organizzazioni a rilanciare la propria azione culturale sul territorio raccontando la propria attività con un linguaggio nuovo”.

Spiega la direttrice Rita Orlando:

“La Fondazione Matera Basilicata 2019 continua a rafforzare il suo impegno sul fronte della formazione.

Con il progetto della prima Academy del Sud dedicata al podcast è stato fatto un investimento in competenze digitali per la crescita del settore culturale e creativo, una modalità per intercettare nuovi pubblici adottando diversi linguaggi, fare produzione e divulgazione di nuovi contenuti, aumentare l’accessibilità e l’inclusività delle produzioni culturali e portarle su un mercato più ampio, aumentando la visibilità delle imprese culturali e creative e generando opportunità di crescita.

Siamo soddisfatti sia per l’interesse che la nostra proposta ha avuto in termini di candidature arrivate, ben 130 da tutte le regioni del Sud Italia, sia per la diversità dei profili che si sono candidati, segnale che il podcast è davvero uno strumento trasversale per comunicare un’idea progettuale, sia per le proposte di podcast sviluppate dai partecipanti, che potranno diventare uno strumento prezioso per la promozione del territorio”.

