Policoro: grazie al ricavato di queste vendite tanti bei doni dalla Polizia locale alle mamme e ai bimbi ricoverati in ospedale. I dettagli

Si chiama “Coloriamo la Pediatria” ma si legge come “un gesto d’amore che genera amore” l’iniziativa messa in campo dal corpo della Polizia locale della Città di Policoro.

Qualcosa d’importante, un’azione solidale in cui i Vigili metapontini diretti dal Comandante, la dottoressa Rosa Silletti, hanno voluto fare più della beneficenza, realizzando qualcosa di concreto con il ricavato della vendita del Calendario 2024 denominato “Non solo multe”.

La raccolta fotografica, che dal 2015 si rende protagonista di lodevoli attività sociali e di sostegno economico alle persone più fragili della comunità, stavolta è andata oltre materializzandosi in qualcosa di bello da poter ammirare: sono stati realizzati infatti ben undici pannelli in pvc, caratterizzati dai più amati cartoni della Disney e della Marvel, che hanno abbellito il reparto di Pediatria presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Policoro.

E non solo questo visto che, sempre grazie ai fondi raccolti, il corpo della Municipale policorese ha donato ben quattro poltrone recliner, modello “relax”, al Reparto, andando incontro alle esigenze delle giovani mamme che potranno usufruire dunque di un ambiente più che confortevole nei giorni post parto, stando sempre più vicine ai propri neonati e aiutando la costruzione del “nido” famigliare insieme ai giovani papà.

L’iniziativa è stata accolta e promossa a pieni voti dal Commissario dell’Azienda Sanitaria di Matera, Maurizio Friolo intervenuto martedì mattina presso il nosocomio jonico, alla presenza del Sindaco del Comune di Policoro, Enrico Bianco e dell’Assessore alle Politiche Sociali, Cinzia Mastronardi.

Il Comandante Silletti, omaggiando Friolo con una copia del Calendario, ha ricordato come da sempre il gruppo dei vigili di Policoro sia impegnato in campagne di sensibilizzazione per la crescita sociale e civica della comunità.

Ecco il significato del “Non solo multe”, una missione benefica che smuove le coscienze dei cittadini, che scalda il cuore dei più generosi e che genera amore.

Ecco le foto.