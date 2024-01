Policoro: cittadini e Asm insieme per la tutela dell’ospedale, strategico per la sicurezza dei pazienti del territorio. Ecco com’è andata

E’ stato più che soddisfacente l’incontro, organizzato la mattina del 23 gennaio scorso presso la Sala consiliare del Comune di Policoro, tra il Comitato a sostegno e tutela dell’Ospedale Giovanni Paolo II e il Commissario dell’Azienda Sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, accompagnato dal Direttore Sanitario Giuseppe Magno.

In merito l’Amministrazione di Policoro fa sapere:

“Un appuntamento che ha evidenziato alcuni passi in avanti fatti dalla direzione generale proprio nei confronti del nosocomio del Metapontino, ritenuto, e ribadito ancora una volta, strategico per la tenuta e per la sicurezza dei pazienti del territorio, talvolta preoccupati dalle sorti dell’intero complesso ospedaliero.

All’incontro erano presenti:

il Sindaco di Policoro, Enrico Bianco;

l’Assessore alle Politiche Sociali Cinzia Mastronardi;

i capigruppo consiliari Antonio Ripoli, Mario Vigorito, Gianluca Marrese e Giuseppe Maiuri;

i componenti dello stesso Comitato quali il Dottor Filippo Mele, Maria Antonietta Tarsia, Presidente Cittadinanza Attiva Basilicata e il Dottor Angelo Raffaele Lapolla del Comitato “Ospedale Policoro non si tocca”.

Il Commissario Friolo, come promesso dal giorno del suo insediamento, ha portato davanti ai presenti le misure realizzate in questi mesi per migliorare “lo stato di salute” della struttura sanitaria, annunciando di aver compiuto importanti iniziative per ottemperare alla carenza di medici (soprattutto nei reparti di Radiologia e Chirurgia) intraprendendo, con buoni risultati, la strada di avvisi e bandi per il reclutamento di camici bianchi che presto, si spera, potranno far parte in pianta stabile del corpo sanitario.

Ma non solo questo.

Dal Commissario ASM sono arrivate infatti notizie incoraggianti riguardo la lotta alla diminuzione delle liste d’attesa, attraverso una implemento delle ore a disposizione degli ambulatori dell’Ospedale di Policoro, più avvisi rivolti al personale in pensione che adempirà momentaneamente a dare sostegno alla struttura per la copertura di posti vacanti.

Il Comitato, indicando altre criticità, come per esempio quelle amministrative evidenziate nel Distretto, si è espresso cautamente soddisfatto del cambio di passo avvenuto nella gestione dell’Azienda Sanitaria dando appuntamento al Commissario Friolo già tra due mesi quando si dovrebbero cominciare a toccare con mano i primi cambiamenti veri delle iniziative messe in campo dal nuovo management”.