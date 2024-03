Policoro: gli studenti dell’Istituto Comprensivo 2 “G. Paolo II” avranno l’ora di felicità! Ecco il progetto

Nel corso dell’anno scolastico 2023-2024, l’Istituto Comprensivo 2 “G. Paolo II” di Policoro ha dato vita al progetto straordinario denominato “ascuoladiFelicità”: un’iniziativa visionaria, promossa dalla Dirigente scolastica, Prof.ssa Maria Carmela Stigliano, e condivisa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La sperimentazione coinvolge con passione e dedizione tutti gli ordini scolastici, dalla scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria, alla Scuola Secondaria di primo grado.

Il progetto, frutto di un’analisi attenta e di un impegno senza riserve, mira a trasformare l’approccio educativo tradizionale, abbracciando la rilevante dimensione psicologica e affettiva degli studenti.

L’idea del progetto è nata dalla semplice, ma profonda domanda: “I nostri alunni si amano?”.

La crescente diffusione di disturbi legati alla psiche, all’apprendimento, alla depressione, all’uso di sostanze, al bullismo e all’emarginazione tra i giovani ha sottolineato la necessità di affrontare il benessere emotivo e psicologico degli studenti, dove la Scuola possa essere il luogo per imparare, crescere e perché no? Essere FELICI!

Il cuore del progetto è l’implementazione dell’ORA DELLA FELICITA’, “un’ora didattica“ dedicata al benessere dell’alunno.

Il programma prevede:

insegnamenti pratici come tecniche di meditazione,

esercizi fisici per il rilassamento,

utilizzo del linguaggio positivo,

visione di film a tema seguita da discussione,

lettura di brani e poesie,

test sulla felicità o la redazione del diario delle emozioni,

drammatizzazioni,

coreografie(molteplici e varie attività).

Con tappe intermedie importanti:

1° tappa: compito unitario, ove rilevare, osservare e valutare competenze: il 20 marzo la “Giornata Internazionale della Felicità” che farà della scuola un LABORATORIO A CIELO APERTO in tutti i plessi e gli ordini di scuola (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) in orario antimeridiano: ove alunni, famiglie e società si incontreranno per fare e dirsi reciprocamente: “Ti voglio Felice!”.

Ecco la locandina.