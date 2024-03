Policoro: Marta Lacarpia e Francesco Maria Scarcia volano in finale alla gara nazionale dei giochi matematici! Complimenti

“In data 16 Marzo 2024 presso l’IIS Pitagora di Policoro si è disputata la gara delle semifinali per i Giochi matematici che si è avvalsa della partecipazione del nostro istituto e di varie scuole del territorio”.

Così spiega l’Istituto Comprensivo 2 “G. Paolo II” di Policoro:

“L’Ic2 di Policoro ha partecipato con 14 alunni della categoria C1, vincitori dei quarti di finale tenutisi online il giorno 23 febbraio.

Le nostre più fervide congratulazioni agli alunni Marta Lacarpia e Francesco Maria Scarcia che a seguito della gara odierna avranno accesso alla finale nazionale del 25 Maggio presso l’università Bocconi di Milano.

A tutti i semifinalisti va un grande plauso per la voglia di mettersi in gioco, di confrontarsi con sé stessi e con i compagni per scoprire un nuovo modo di avvicinarsi alla matematica instaurando relazioni più “amichevoli” con la disciplina.

Logica, intuizione e fantasia è lo slogan che ha accompagnato i ragazzi durante tutta la preparazione a cura delle prof.sse Anna Mannarella (referente del progetto), Angela Gerardi, Maria La Bollita, Antonella Manfredi e Donatella Negro”.

Ecco le foto degli alunni Marta Lacarpia e Francesco Maria Scarcia.