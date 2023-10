Policoro: è il giorno della gran sfida tra Italia e Repubblica Ceca!! Ecco l’avviso

È arrivato il gran giorno della sfida tra Italia vs Repubblica Ceca, valevole per le UEFA Qualifiers alla FIFA Futsal World Cup 2024, che si terrà oggi Venerdì 6 ottobre 2023, presso il PALAERCOLE di Policoro.

Come spiega l’amministrazione del comune di Policoro:

“Inizio gara: ore 20:00

Apertura cancelli: ore 18:30

A tutti gli spettatori si prega di prestare attenzione alle norme di sicurezza per poter assistere all’evento.

Ci saranno Controlli di sicurezza all’entrata.

Il personale addetto al servizio d’ordine e di sicurezza ha la facoltà di eseguire controlli, anche tramite l’utilizzo di mezzi tecnici, sugli spettatori ai fini di appurare se questi costituiscano una minaccia alla sicurezza ovvero se siano in possesso di armi o di oggetti pericolosi, illeciti o infiammabili.

Il servizio d’ordine e di sicurezza ha quindi la facoltà di richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine presenti per far eseguire la perquisizione dei loro capi di abbigliamento e di eventuali contenitori (borse, zaini, ecc.)..

Non verrà autorizzato l’accesso a coloro in evidente stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze psicotrope.

A coloro che rappresentano una minaccia alla sicurezza o che rifiutano di sottoporsi a perquisizione sarà negato l’accesso nel Palazzetto.

Questa disposizione è da estendersi anche a persone che sono titolari di una sentenza di interdizione a frequentare i Palazzetti a livello locale, nazionale o internazionale.

É vietato introdurre o portare nel Palazzetto i seguenti oggetti:

a. Armi di qualsivoglia tipo;

b. Cose ed oggetti che possono essere usati come armi, quali: armi da taglio e da punta o come proiettili, in particolare ombrelli a manico lungo, caschi e altri utensili ingombranti;

c. Bottiglie, bicchieri, boccali o lattine di qualsivoglia tipo, così come tutti gli oggetti in PET, di vetro o di materiali fragili, che, rompendosi, producono schegge o che sono fabbricati con materiali particolarmente duri e in tetrapak;

d. Fuochi d’artificio, razzi a bengala, polveri e bombe fumogene o altro materiale pirotecnico;

e. Bevande alcoliche di qualsivoglia tipo, droghe o sostanze stimolanti;

f. Materiali di propaganda con slogan razzisti, xenofobi, nazisti, sessisti o a sfondo politico;

g. Aste per bandiere o striscioni di qualsivoglia tipo. Sono ammesse esclusivamente aste flessibili di materiale sintetico e le cosiddette “bandiere a due aste”, fino ad un massimo di un metro in lunghezza e con diametro non superiore a 1 cm;

h. Striscioni e bandiere con dimensioni superiori ai 2 x 1,5 metri. Sono ammesse piccole bandiere e striscioni a norma di legge, fatto salvo il caso in cui sono fabbricate con materiale classificato come “altamente infiammabile”;

i. Animali, eccetto cani guida per non vedenti;

j. Qualsivoglia tipo di oggetti pubblicitari, commerciali, politici o religiosi, ossia banner pubblicitari, insegne, simboli, volantini e simili, così come materiali e oggetti commerciali e promozionali di qualsiasi tipo;

k. Bombolette spray, sostanze corrosive, combustibili e imbrattanti o recipienti con sostanze che potrebbero danneggiare la salute o facilmente infiammabili.

l. Oggetti ingombranti quali scale, sgabelli, sedie e sedie pieghevoli, casse, borse grandi, zaini, valigie, borse sportive. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi “ingombranti” tutti gli oggetti che superano le dimensioni di 25cmx25cmx25cm e che non possono essere riposti sotto i sedili individuali nel Palazzetto;

m. Grandi quantità di carta e/o di carta igienica;

n. Amplificatori meccanici quali megafoni e trombe a gas;

o. Vuvuzelas;

p. Luci laser;

q. Macchine fotografiche (fatta eccezione di quelle per uso privato e corredate di una batteria sostitutiva), videocamere o altri simili dispositivi fotografici e di ripresa;

r. Tutti i dispositivi funzionali alla trasmissione o alla diffusione via Internet o tramite altri mezzi di suoni, immagini, rappresentazioni o risultati dell’evento sportivo”.a

