Policoro: al via lo screening per il personale docente e non docente! Ecco il calendario

Il Comune di Policoro (MT) informa:

“Lo screening mediante test antigenici rapidi per il personale docente e non docente e per gli alunni sarà effettuato nelle giornate di sabato 08.01.2022 e domenica 09.01.2022, presso il presso il PalaOlimpia (zona lido).

Si precisa che il calendario dettagliato delle attività di screening sarà comunicato agli interessati attraverso la Scuola e i canali ufficiali del Comune (sito e pagine fb).

Saranno ammessi alle operazioni di screening anche gli studenti e il personale, RESIDENTI nel comune di Policoro, che frequentano e/o operano fuori sede.

Si confida nella massima collaborazione e si invita alla massima prudenza ed al rispetto rigoroso delle norme anti-contagio vigenti”.

Ecco il calendario.

