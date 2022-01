Basilicata, in questo comune sospese lezioni in presenza: “screening non sufficiente per aprire in sicurezza”! Ecco l’annuncio

Riceviamo e pubblichiamo comunicazione del sindaco di Vietri di Potenza, Avv. Christian Giordano, sulla sospensione delle lezioni in presenza per le scuole di Vietri di Potenza, per la prossima settimana.

“In giornata firmerò ordinanza per sospendere le lezioni in presenza, per la prossima settimana, a Vietri di Potenza.

Il numero dei contagi e dei nuclei familiari coinvolti è elevato ma soprattutto non è ‘certo’; lo screening, vista la situazione, non appare sufficiente a garantire la riapertura in sicurezza.

Nel dubbio, meglio non rischiare!

Lo screening per la popolazione scolastica degli istituti scolastici di Vietri di Potenza è dunque rinviato e sarà effettuato prima della riapertura in presenza“.

