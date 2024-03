Policoro: al PalaErcole grande fermento per la competizione di Danza Sportiva con oltre 1000 ballerini. L’evento in programma

Grande fermento per la CIDS CUP Basilicata, competizione di Danza Sportiva che si terrà al PalaErcole di Policoro, Domenica 10 Marzo e che prevede la partecipazione di oltre 1000 ballerini provenienti dalle società sportive delle province di Matera e Potenza.

L’organizzazione della CIDS CUP è stata curata dal BOARD dei direttori regionali, i tecnici Italo Mejack, Chiara Filizzola, Alessandro Stigliano, Giusy Molinari e Eustachio Grieco, che hanno aderito all’ambizioso e grandioso progetto teso a portare in pista gli atleti di tutte le regioni d’Italia, per un appuntamento che segnerà la storia della DANZA SPORTIVA.

Il CIDS, Coordinamento Italiano Danza Sportiva, nasce dalla volontà di MIDAS, Maestri Italiani Danza Sportiva, di coordinare l’attività di tutti i suoi tesserati che, oltre a quanto svolto all’interno della FIDS, Federazione Italiana Danza Sportiva, operano in differenti realtà, enti e progetti.

L’obiettivo principale del CIDS è realizzare un calendario comune per la danza sportiva italiana, in cui il tecnico federale FIDS può essere impiegato come Giudice di Gara nei concorsi inseriti nel calendario.

In questo modo tutti gli organizzatori che intendono realizzare concorsi di danza sportiva, sia di danze artistiche (IDO ITALIA) sia di danze di coppia (PROMODANZA), trovano un ambiente condiviso per quanto riguarda le regole, la comunicazione, creando una community di tutti i soggetti che lavorano per la crescita e lo sviluppo della FIDS.

Apertura delle danze della CIDS CUP Basilicata alle ore 9:00.