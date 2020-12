Più vicini nonostante l’emergenza: a Natale videochiamate gratis per tutti! I dettagli

Il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, ha ringraziato le compagnie telefoniche e del settore digitale che hanno aderito al suo appello della settimana scorsa nel quale invitava ad agevolare l’uso dei canali digitali di comunicazione nella serata del 24 Dicembre e almeno una parte della giornata del Natale.

Ecco quanto dichiara il Ministro:

“Le risposte date da queste aziende in piena autonomia costituiscono uno dei segni di consapevolezza della necessità di dover contribuire noi tutti a rinsaldare la coesione della nostra comunità nazionale in un momento nel quale ragioni di prevenzione sanitaria, dovute al Covid-19, impediscono agli italiani di trascorrere queste festività con tutte le persone care che vorrebbero avere vicine.

Ad alcuni il risparmio su giga e costi del traffico potranno sembrare irrilevanti.

Per altri la parentesi temporanea di annullamento o riduzione delle spese per la comunicazione ha un’utilità, in un anno che costringe molti a risparmiare su ogni tipo di spesa, comprese quelle per poter trascorrere la serata della vigilia e ore della giornata successiva collegandosi in video o a voce con familiari, amici, persone con le quali si hanno legami affettivi.

Domani e dopodomani le nuove tecnologie possono ridurre il senso di distanza e isolamento che in questa fase di emergenza merita di essere attenuato e superato anche grazie al perdurare dei legami con gli altri, a cominciare da coloro che vivono nel nostro Paese”.

