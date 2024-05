Si è chiusa poco fa la partita tra Fc Matera e Altamura.

Per il Matera la beffa arriva a tempo scaduto.

Sul campo dell’Altamura già promosso in C la squadra di Di Sanzo è andata in vantaggio con Prado al 25′, subendo prima dell’intervallo il pari di Saraniti.

La gara è terminata con il risultato di 1-1

Di seguito i dettagli della partita.