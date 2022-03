Pisticci: un Protocollo d’intesa con la Prefettura di Matera per la legalità! Ecco i dettagli

Oggi, 21 marzo, primo giorno di primavera, si celebra la Giornata contro le Mafie, in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie.

La situazione emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19 ha causato la chiusura di molte attività commerciali e alberghiere, provocando una forte contrazione di liquidità.

Ciò aumenta il rischio di inquinamento criminale e di accesso a canali non ufficiali di credito.

Per tale ragione, con Delibera di Giunta n. 35 del 18/3/2022 il Comune di Pisticci ha approvato il Protocollo d’intesa con la Prefettura di Matera per la legalità, lo sviluppo del settore ricettivo-alberghiero e delle attività economico-commerciali e per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale.

I dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)