Meteo Matera: dopo il freddo, primi sprazzi di primavera! Ecco le previsioni aggiornate

Dopo il freddo delle ultime ore, un forte campo di alta pressione determinerà condizioni di stabilità con nubi sparse alternate ad ampi spazi soleggiati sulla nostra regione.

Ma, come sarà il tempo su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 22 Marzo, avremo cielo sereno o poco nuvoloso il mattino e il pomeriggio, sereno la sera.

Non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 2°C.

Mercoledì 23 Marzo, invece, avremo cielo sereno o poco nuvoloso il mattino, sereno per il resto della giornata.

Non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 3°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)