Pisticci: “Sforzo speciale per consentire il disbrigo delle pratiche edilizie pendenti”. I dettagli

“A Pisticci è entrata nel vivo l’attività della Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio, che si era riunita per la prima volta lo scorso 12 aprile, per la presa visione congiunta della normativa (anche di rango regolamentare) che disciplina il funzionamento della Commissione medesima, nonché per concordare la frequenza e le modalità delle sedute”.

È quanto fa sapere l’Amministrazione che precisa:

“Lo scorso 19 maggio la Commissione ha tenuto la sua prima seduta ‘operativa’ per l’esame delle pratiche edilizie.

Inoltre, risulta già riconvocata per una nuova riunione per il prossimo giovedì 26 maggio, per dare continuità alle attività di sua competenza.

Nell’immediato è stata prevista una più serrata frequenza delle sedute della Commissione ed uno speciale ‘sforzo’ congiunto con gli Uffici comunali per consentire il disbrigo quanto più celere possibile delle pratiche edilizie pendenti“.

