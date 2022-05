Matera: questi studenti Cavalieri della Bruna per un giorno! Ecco le foto

Studenti di Matera Cavalieri della Bruna per un giorno grazie ad un progetto a cui ha partecipato Istituto Comprensivo Pascoli.

Per la Scuola si tratta di:

“Un altro tassello teso a rafforzare nei nostri alunni il senso di identità territoriale è stato posto.

L’occasione è il bellissimo progetto ‘LaBr’n’ – Laboratorio permanente Festa della Bruna-, partito la scorsa settimana, con il quale, aderendo ad una proposta di collaborazione giunta dall’associazione Ergghio’, la Pascoli può proseguire sulla sua linea: accompagnare i ragazzi nella conoscenza delle proprie radici, alla scoperta di un patrimonio culturale unico al mondo.

È la nostra ‘cifra’, perché ci piace, insieme a progetti che aprano i nostri alunni alla conoscenza del mondo, seguirne altri che li tengano legati al territorio e ai suoi valori preziosi.

C’è stato il secondo appuntamento dedicato alla Madonna della Bruna: la professoressa Franca Venezia e i suoi alunni hanno incontrato Ergghio’, l’associazione che guiderà tutte le attività del nostro percorso: Nunzio Gabriele Chiancone, il presidente, e con lui Bruno Nicola Francione, Marianna Vizziello, Nicla Dileo, Giuseppe Montemurro, Giuseppe Petragallo e Flavio Di Marsico, hanno scelto per questo gruppo, così rappresentativo delle tradizioni locali, un nome assai significativo. Ergghio’ è infatti, in vernacolo, il verso che facevano i trainare ai muli per farli indietreggiare, ed è lo stesso comando che il 2 luglio emoziona materani e turisti.

Ieri i ragazzi, in un cortometraggio sulla cavalcata della Bruna, hanno rivissuto dopo tre anni di assenza scene emozionanti; ma il loro coinvolgimento maggiore è arrivato quando hanno potuto indossare la corazza, l’elmo e il mantello, provando per un attimo l’ebbrezza di calarsi in questo ruolo ‘mitico’ della Festa della Bruna: è stata questa l’entusiasmante esperienza autentica dei nostri alunni, che nel teatrino della scuola hanno incontrato il generale della cavalcata.

Per lui è stato semplice catturare l’attenzione dei ragazzi, conducendo una lezione interattiva che, partendo dalla realtà della nostra tradizione, li ha resi protagonisti fino alla personalizzazione dell’esperienza, quando, indossando la divisa da cavalieri, si sono calati in un gioco di ruolo.

Adesso aspettano con ansia il prossimo appuntamento, certi che proveranno altre emozioni, prima di dedicarsi ad un’attività appassionante con i ragazzi di Ergghio’: il laboratorio pratico con la cartapesta”.

