Pisticci: questa associazione regala parrucche alle donne che affrontano la chemioterapia! Ecco come richiederle

L’associazione “Agata – Volontari contro il cancro” ancora una volta al fianco delle donne malate di tumore con l’iniziativa “Una parrucca per un sorriso”

Il progetto, ideato dall’organizzazione di volontariato di Pisticci (MT), ha consentito ad Agata di tornare a dotarsi di centinaia di parrucche di ottima fattura, da regalare a chi ne faccia richiesta.

Spiega l’associazione:

“Questo progetto è basato sul dono e sull’amore.

È il nostro modo di dire alle donne malate di cancro che stanno affrontando la chemioterapia che noi siamo e saremo al loro fianco, in punta di piedi ma con grande tenacia ed è allo stesso tempo il mezzo che Agata ha scelto per sollevare le famiglie dalla spesa (spesso onerosa) che l’acquisto di una parrucca comporta.

Come fare per richiedere una parrucca?

Basta fissare un appuntamento ai numeri 0835 1855372 e 3926176222.

Con le precauzioni imposte dalla pandemia, poi, ospiteremo le ammalate presso la nostra sede di Marconia, supportandole nella scelta e provando a regalare loro un sorriso in un momento comprensibilmente difficile.

Come cita lo slogan che abbiamo voluto adottare: ‘La parrucca per il tuo percorso chemioterapico? Grazie ai fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese te la regaliamo noi’.

Nessuno si salva da solo”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)