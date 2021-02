Su Matera tempo in miglioramento? Ecco le ultime previsioni

Molte sono state le giornate di pioggia nell’ultimo periodo, ma sembra previsto un aumento delle temperature massime.

Come sarà, quindi, il tempo nei prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 2 Febbraio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 6°C.

Mercoledì 3 Febbraio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 16°C, la minima di 5°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani Martedì 2 Febbraio e, a seguire, di dopodomani.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)