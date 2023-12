Pisticci pronta a riqualificare i territori attraverso attività sportive gratuite rivolte alle comunità dei quartieri. I dettagli

Si terrà il 9 dicembre la cerimonia di inaugurazione di ICPPISTICCI2325, serie di eventi sportivi e sociali organizzati dal Circolo Tennis Pisticci, società selezionata per attuare il progetto “Sport di Tutti – Quartieri”, realizzato in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport, insieme con Sport e Salute e il Comune di Pisticci.

Il progetto, che coinvolge numerose associazioni e realtà sportive locali, si propone di riqualificare i territori attraverso attività sportive gratuite rivolte alle comunità dei quartieri, utilizzando lo sport come strumento di promozione e inclusione sociale.

La struttura del Circolo Tennis Pisticci funge da centro per coinvolgere la comunità, offrendo una vasta gamma di sport, tra cui tennis, ginnastica artistica, calcio a 5, tiro con l’arco e attività adattate per bambini e ragazzi con disabilità.

L’obiettivo, come spiega l’Amministrazione:

“è creare un punto di aggregazione che promuova uno stile di vita attivo;

l’accesso allo sport per tutte le fasce di età e la riduzione delle barriere economiche;

la collaborazione tra il sistema sportivo, le istituzioni e il Terzo Settore.

La cerimonia di inaugurazione inizierà in piazza Umberto I, alla presenza delle istituzioni locali e con la partecipazione dell’associazione musicale Città di Pisticci, per proseguire al Circolo Tennis Pisticci”.

Di seguito la locandina con i dettagli.