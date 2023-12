Acquedotto Lucano assume 10 persone a tempo indeterminato! Queste le ultime notizie

Hanno risposto oltre quattrocento candidati alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 10 persone con la qualifica di “Fontaniere/Addetto al servizio idrico integrato” per l’Acquedotto Lucano, bandito dall’Arlab, l’Azienda regionale per il lavoro della Basilicata.

Dieci le sedi in Basilicata nelle quali lavoreranno gli assunti: Bella Muro, Marconia, Policoro, Matera, Tricarico, Melfi, Venosa, Genzano, Potenza e Senise.

Sono 110 le persone i cui requisiti corrispondono a quelli richiesti dal bando.

Saranno ora avviati a selezione per l’assunzione.

L’amministratore unico di Acquedotto Lucano, Alfonso Andretta, ha spiegato:

“Al termine della selezione avremo dunque altri dieci unità in organico, il potenziamento del personale prosegue: oltre a soddisfare il piano industriale approvato dalla Regione e dagli altri soci, ci consentirà di migliorare i nostri standard di efficienza e rispondere con sempre maggiore operatività alle necessità del territorio e dell’utenza”.

La graduatoria provvisoria è stata pubblicata sul sito internet dell’Arlab, all’indirizzo www.agenziaregionalelab.it.