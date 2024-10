Pisticci: oltre 800000 euro per una nuova mensa scolastica. I dettagli

Il Comune di Pisticci ha ottenuto un importante finanziamento di 840mila euro per la realizzazione di una nuova mensa scolastica ed è in graduatoria per il finanziamento di una seconda mensa scolastica, sempre per un importo pari a 840mila euro, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Pisticci è infatti entrata nella graduatoria pubblicata ieri sul sito del Ministero dell’Istruzione con due progetti.

Ha detto il sindaco Albano:

“Un ottimo risultato.

Gli interventi finanziati miglioreranno la qualità dell’offerta educativa nelle nostre scuole, incentivando il tempo pieno e sostenendo le famiglie e le donne lavoratrici.

Era un obiettivo primario dell’Amministrazione che guido, su cui ci siamo molto impegnati, riconoscendone il grande valore per la nostra comunità.

Questo risultato è stato ottenuto grazie all’impegno dell’assessore ai Lavori pubblici Rocco Negro che, insieme all’ufficio tecnico del Comune, ha lavorato duramente su questo obiettivo”.