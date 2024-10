Grassano torna a far “rumore” con questa manifestazione che ha coinvolto anche tanti piccoli e piccolissimi amici giunti dai territori limitrofi. I dettagli

IL DIVERTIMENTO, la gioia di vivere, i colori e tantissima musica, torna a far “rumore” in paese la nuova edizione della Grassano in Wonderland.

La manifestazione ricca di passione, entusiasmo, allegria e sempre più coinvolgimento giunge alla sua quinta edizione.

Dopo alcuni anni di stop, con la pandemia mondiale di mezzo, Grassano torna a vivere una magnifica giornata di festa, organizzata dal Gruppo Sportivo Grassano, società affiliata al Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano, assieme alla locale Pro Loco.

Sono stati sei lunghi anni quelli senza la Grassano in Wonderland, un mondo di magia e svago per l’intera popolazione, ma anche per tanti piccoli e piccolissimi amici giunti dai territori limitrofi.

Ben 270 gli iscritti che hanno preso parte alla giornata di festa proposta dal Gruppo Sportivo Grassano e dalla Pro Loco, che certamente per l’entusiasmo creato hanno già voglia di riproporre presto l’esperienza.

Un progetto che è tornato in voga proprio grazie alle richieste di giovani, giovanissimi e di tanti genitori.

Spiega Luigi D’Aria, presidente del Gruppo Sportivo Grassano:

“Siamo stati spinti dalle richieste dei nostri concittadini e la risposta si è vista, con una manifestazione molto partecipata che ha contato 270 iscritti circa nonostante il forte vento e una giornata non delle migliori rispetto a quanto ha proposto l’ultimo periodo in paese.

C’è stato tanto divertimento e tanta musica e soprattutto tanto colore.

Senza dubbio tutto questo ci ha dato la spinta per continuare con ulteriori attività, come già stiamo facendo attraverso le attività ciclistiche e sportive a Grassano”.

Una manifestazione ricca di spunti, con ben quattro postazioni fisse per la musica, più una postazione mobile su un Pick up, che ha seguito il corteo di musica, colori e festa per l’intero percorso di circa tre chilometri e mezzo.

Giochi di colore, palloni volanti e tantissime altre attività che hanno ottenuto oltre che un grande riscontro, anche un risultato unico in questo periodo, l’unione di tantissimi giovani e giovanissimi sotto un unico grido, quello del divertimento nella sua forma più pura, genuina e autentica.