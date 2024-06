Pisticci, impianti sportivi comunali: affidate in gestione queste strutture

“È di ieri la firma dell’ultima delle tre convenzioni per l’affidamento in gestione di alcuni impianti sportivi comunali, dopo un lungo percorso iniziato con accatastamenti, espletamento gare e altri iter burocratici”.

È quanto fa sapere il Comune di Pisticci che aggiunge:

“Gli impianti interessati sono:

▪ Il Calcetto Rione Croci, situato in Via Magenta, Pisticci centro, che sarà gestito dall’ASD Pisticci Seven di Luigi Florio.

▪ Il Campo di calciotto e palestra, situati in Via Nazionale, Marconia, la cui gestione è affidata all’ASD Sporting di Mario Cirigliano.

▪ Le strutture sportive Enrico Mattei di Pisticci scalo al Circolo Alba”.

Hanno detto il sindaco, Domenico Albano e l’assessore allo Sport, Dolores Troiano:

“Siamo soddisfatti per il lavoro svolto sinora: il primo step è stato quello di provvedere al necessario aggiornamento catastale delle tre importanti strutture sportive, che ora sono state date in gestione allo scopo di ottimizzarne la fruibilità per tutta la comunità.

All’ASD Pisticci Seven, all’ASD Sporting e al Circolo Alba rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro e di una proficua collaborazione con questa Amministrazione, che pone tra le sue finalità quella di promuovere e potenziare le attività sportive, sociali e aggregative.”,