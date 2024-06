SP 10 Matera Sud: al via lavori per 300000 euro! Gli interventi previsti

SP 10 Matera Sud: partono i lavori appaltati dalla Provincia di Matera.

Finanziati con il decreto 141-22 del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) per una somma di circa 300mila euro, consisteranno:

nella stabilizzazione delle scarpate,

il livellamento delle barriere di sicurezza,

il rifacimento della segnaletica orizzontale,

la sostituzione e la riquotatura di diversi cartelli di quella verticale.

Ha spiegato il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese:

“Si tratta di un intervento molto importante ed atteso perché la strada in questione collega Matera con la statale 7 e, in particolare, con il presidio ospedaliero Madonna delle Grazie.

E’, per chi proviene da sud, il primo ingresso in città ed è molto trafficata: anche per questo c’era l’esigenza di intervenire, in particolare in quatto punti del tracciato stradale nei quali si sono registrate criticità.

Ringrazio l’ufficio tecnico della Provincia, il vice presidente Emanuele Pilato, il consigliere del territorio, Carmine Alba e il consigliere delegato alla viabilità per la collina materana, Francesco Mancini per la collaborazione prestata”.