Pisticci, campagna vaccinale: ecco le ultime notizie

Il Sindaco di Pisticci (MT), Viviana Verri, questa mattina ho preso parte ad una riunione convocata dal Prefetto di Matera, con i sindaci di alcuni comuni della provincia di Matera e con i referenti della Regione, dell’ASM e dei sindacati dei medici di famiglia.

Come dichiara il Primo cittadino:

“Ho ribadito con forza la necessità di certezze sulle date delle vaccinazioni nel nostro comune: da settimane, insieme ai medici di medicina generale e ai volontari di Protezione civile abbiamo messo a punto le attività organizzative relative alla campagna vaccinale per i cittadini dagli 80 anni in su.

Ritengo inaccettabile il fatto che, ancora oggi, non vi siano certezze sul tipo di vaccino che verrà somministrato e sui calendari vaccinali, che non stanno seguendo criteri omogenei e scontano continui ritardi nella consegna dei vaccini.

L’impegno assunto dalla Direzione generale ASM nel corso della riunione odierna è stato quello di predisporre e comunicare, entro il 7 marzo, il calendario delle vaccinazioni degli over 80.

Se questo impegno non verrà rispettato non esiterò a denunciare in ogni sede opportuna le mancanze e la disattenzione della Regione nei confronti del nostro territorio.

Nessun comune deve rimanere indietro, meno che mai un comune come il nostro che ha una popolazione over 80 di oltre 1400 persone.

Noi siamo pronti, ma esigiamo dalla Regione chiarezza, oggettività e trasparenza nella definizione del calendario vaccinale!”.

