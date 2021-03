In questo comune del materano l’esclusione sociale di bambini e ragazzi si combatte con lo sport! I dettagli

Anche il Comune di Montescaglioso (MT) ha risposto all’Avviso “EDUCARE IN COMUNE” del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio, per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni.

Il Sindaco Vincenzo Zito precisa:

“L’Amministrazione Comunale ha partecipato all’Avviso Pubblico ‘Educare in Comune’, promosso dal Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, per favorire l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali, per il potenziamento di politiche rivolte alle fasce più deboli.

La proposta progettuale dal titolo ‘Palestre di Comunità’, qualora venga finanziata, ha come obiettivo generale il contrasto alla povertà educativa ed all’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi, in un momento particolare in cui l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha acuito le disuguaglianze e le fragilità.

L’idea è quella di coinvolgere bambini, adulti ed anziani nella realizzazione di un prodotto culturale e tecnologico con una prospettiva legata al turismo culturale.

A loro volta, gli interventi rientrano all’interno dell’area tematica ‘Famiglia come Risorsa’, avente come obiettivo strategico la cultura e l’ambiente, temi indispensabili per il corretto sviluppo della vita culturale, sociale e cognitiva dei bambini e degli adolescenti.

L’intera proposta progettuale, fortemente voluta ed elaborata dall’Assessore Francesca Fortunato, si avvale della partnership della Cooperativa Progetto Popolare, dell’A.s.d. Herakleia 2011, delle Associazioni di Pubblica Assistenza Anpas e Croce Amica, dell’Associazione Culturale L’Albero e del Consorzio MateraHub Industrie Culturali e Creative”.

