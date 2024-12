Pisticci: al via il percorso di formazione lavorativa all’interno degli uffici comunali per 11 persone con disabilità. Il progetto

A Pisticci dal 16 dicembre, prende il via l’esperienza lavorativa di 11 persone selezionate nell’ambito del progetto S.I.N.E.R.G.I.E., promosso dall’assessorato alle Politiche Sociali.

Questo progetto, che avrà una durata di 12 mesi, mira all’inclusione lavorativa di persone con disabilità, permettendo loro di svolgere un percorso di formazione lavorativa all’interno degli uffici comunali.

I beneficiari saranno seguiti in un percorso formativo che permetterà loro di acquisire competenze specifiche per i servizi degli sportelli comunali, con l’affiancamento di un tutor che li guiderà durante il periodo di formazione e lavoro.

Spiega il sindaco Albano:

“Ogni persona ha il diritto di mettersi in gioco, e come Amministrazione, siamo impegnati a creare opportunità per tutti”.

S.I.N.E.R.G.I.E. è una opportunità per valorizzare le competenze di tutti, promuovendo l’integrazione e il supporto in un ambiente lavorativo stimolante.

dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Dolores Troiano

“Siamo orgogliosi di lanciare questo progetto che dà concretezza all’inclusione nell’ambito della formazione al lavoro, con S.I.N.E.R.G.I.E. non solo valorizziamo le competenze, ma costruiamo una comunità più forte e coesa, dove ogni individuo può dare il proprio contributo”.