Irsina si prepara ad accogliere il campione paralimpico lucano Donato Telesca. L’evento in programma

La comunità ecclesiale e l’Amministrazione comunale di Irsina accoglieranno sotto invito di don Peppe il campione paralimpico lucano Donato Telesca presso l’auditorium “don Vito Manfredi” il 17 Dicembre 2024 alle ore 18.30 dopo uno spettacolo natalizio a cura della scuola primaria di Irsina.

Subito dopo il campione paralimpico grato dell’invito racconterà la sua esperienza di «campione nello sport e nella vita» e converserà con la cittadinanza presente e specialmente con i bambini che praticano sport e i ragazzi/e vivono la palestra e specialmente la disciplina della pesistica.

Lo sport è essenziale nella crescita armonica della persona e comunica valori fondamentali per lo sviluppo della giusta e corretta società.

Lo sport per il campione è stato un modo per affrontare anche la sofferenza che ha bussato alla sua porta e l’ha reso oggi tale perché ha lottato, perché non sono le difficoltà che ci sono nella vita a definirci, ma come reagiamo ad esse.

L’incontro prevede infine una cena ospitata da don Peppe con Il campione paralimpico.

Tutta la cittadinanza è invitata per accogliere un po’ di luce da certamente una «giovane lampada accesa» del nostro tempo.