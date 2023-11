Piano neve a Matera e provincia: queste le decisioni prese nella Sala Operativa di protezione civile

Nell’odierna mattinata presieduta dal Prefetto di Matera si è tenuta nella Sala Operativa di protezione civile, presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco, la riunione per l’esame delle problematiche riguardanti l’attuazione del Piano neve per la stagione invernale 2023/2024.

Alla riunione hanno partecipato:

il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco,

i rappresentanti della Provincia,

del Comune di Matera,

dell’ANAS,

della Questura,

dell’Arma dei Carabinieri,

della Polizia Stradale,

dell’Enel,

del 118.

Nel corso della riunione l’ANAS, la Provincia di Matera, il Comune di Matera e l’Enel ed il 118 hanno illustrato i rispettivi Piani Neve contenenti tutte le misure organizzative necessarie per l’attuazione degli interventi atti a consentire lo sgombero neve sulla viabilità statale, provinciale del comune di Matera e l’erogazione dell’energia elettrica e interventi di soccorso sanitario in caso di innevamento.

È stata data indicazione delle aree di stoccaggio per i mezzi pesanti, in caso di fuoriuscita degli stessi dall’autostrada, delle aree di filtraggio e dei cancelli da attuare da parte delle Forze dell’Ordine, su indicazione dell’ANAS per la viabilità statale.

Sono stati esaminate le procedure di protezione civile che saranno attuate per fronteggiare situazioni di emergenza che dovessero verificarsi sul territorio provinciale in caso di forte innevamento, al fine di prestare soccorso e assistenza alle persone in difficoltà in quanto isolate o impossibilitate a muoversi autonomamente.

Sono stati, infine, analizzati tutti gli scenari di criticità che potrebbero prefigurarsi, con l’attivazione dei codici di allerta: verde, giallo, rosso o nero e le conseguenti fasi operative, per l’attivazione degli interventi di ripristino della viabilità statale e di soccorso alle persone in difficoltà.

Il Prefetto di Matera ha richiamato l’attenzione di tutti i partecipanti alla riunione sulla necessità della tempestiva attuazione delle misure previste nei Piani Neve predisposti dagli enti proprietari delle strade e della attivazione del massimo raccordo operativo dei componenti del Comitato Operativo Viabilità (COV) nelle fasi acute dell’emergenza, in modo da attuare efficaci e tempestivi interventi, per consentire la percorribilità della viabilità e l’assistenza degli automobilisti in difficoltà.

Con l’occasione è stata richiamata l’attenzione di tutti i componenti del sistema provinciale di protezione civile sui contenuti delle raccomandazioni operative del Ministro del Sud e della Protezione Civile per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni di frana e alluvione durante le stagioni autunnali e invernali 2023 e 2024.