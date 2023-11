Tricarico: nuovi cestini multimateriale e per deiezioni canine! Ecco dove sono stati posizionati

Tricarico si dota di nuovi cestini.

Così spiega l’amministrazione:

“Da qualche giorno si sta procedendo alla sistemazione e ridisposizione dei cestini già presenti sul nostro centro abitato, ma finora poco visibili o comunque non ben distribuiti, attenzionando anche e soprattutto quelle zone che ad oggi ne erano completamente prive.

È stata consegnata al Comune di Tricarico anche una prima fornitura di cestini multimateriale e per deiezioni canine, già posizionati in viale Regina Margherita e via Appia.

A breve seguirà una seconda fornitura.

Rispettiamo sempre l’ambiente che ci circonda”.

Ecco le foto.