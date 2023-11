Basilicata, ristrutturazione dei vigneti per uva da vino: contributi per oltre un milione di euro! I dettagli

È stata approvata la graduatoria regionale delle domande finanziabili per la Ristrutturazione dei vigneti per uva da vino, a seguito dell’attività istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione generale per le Politiche Agricole sono state ritenute ammissibili e finanziabili 43 domande per un importo complessivo di € 1.098.628,44.

Attraverso gli interventi previsti dalla Misura sarà possibile rinnovare gli impianti viticoli con l’utilizzo di materiali innovativi e varietà ritenute di maggiore pregio enologico o commerciale, nonché ricollocare i vigneti in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche.

Sottolinea in una nota l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Alessandro Galella:

“Gli obiettivi che la regione si prefigge sono l’aumento della competitività dei produttori di uva da vino, attraverso l’adeguamento varietale, l’adozione di sistemi di coltivazione innovativi e la riduzione dei costi.

La Ristrutturazione dei vigneti, di concerto col supporto agli Investimenti per le attività enoturistiche, rappresenta davvero un momento di ripartenza per un settore trainante dell’agricoltura lucana, che assume particolare importanza soprattutto in questa campagna caratterizzata da condizioni climatiche che hanno messo a dura prova il lavoro dei viticoltori.”