Ottimo fine settimana per l’Asd Riva dei Greci Basket Bernalda che ha portato i suoi atleti in giro per Puglia e Basilicata! I dettagli

DUE GIORNI di sport, agonismo e inclusività.

Si è concluso nel migliore dei modi il weekend dell’Asd Riva dei Greci Basket Bernalda, che ha portato i suoi atleti in giro per Puglia e Basilicata per due giorni di attività sportiva all’insegna della crescita personale, sportiva e umana del gruppo di atleti paralimpici.

Sono state 48 ore intense e significative quelle del gruppo bernaldese, che prima hanno disputato incontri preliminari dei Giochi Speciali a Santeramo, nel pomeriggio di sabato.

Poi, la domenica, hanno affrontato il Team Venosa-Potenza nella gioranta del Festival dello Sport Paralimpico organizzato dal Comitato Italiano Paralimpico Regionale Basilicata.

Una due giorni che ha permesso al team bernaldese di confrontarsi, dopo tanti allenamenti e una lunga preparazione, con le altre realtà non solo del territorio lucano, ma anche della vicina Puglia, permettendo agli atleti paralimpici di crescere sotto ogni punto di vista nel loro percorso di aggregazione, partecipazione e inclusione.

La giornata di sabato, dedicata al basket inclusivo per l’Asd Riva dei Greci Basket Bernalda al Palazzetto Vitulli di Santeramo ha visto l’esordio della compagine ai Giochi Speciali.

Un primo approccio positivo per la compagine bernaldese, unica a rappresentare della Basilicata, che ha disputato vari incontri contro realtà sportive provenienti dalla Puglia, Calabria e Sicilia all’insegna del Basket unificato che ha la capacità di abbattere ogni barriera mettendo in luce sempre e solo le capacità degli atleti a canestro.

Una serie di gare utili agli atleti per confrontarsi e imparare dall’esperienza sul campo.

Ma, non solo i Giochi Speciali per il team bernaldese.

Infatti, giusto il tempo di ricaricare le batterie per raggiungere nell’appuntamento con la Giornata Internazionale della Disabilità, il capoluogo di Regione, Potenza, in occasione del Festival dello Sport Paralimpico, organizzato dal Comitato Italiano Paralimpico Basilicata.

Nell’occasione, il team bernaldese ha partecipato ad una dimostrazione di Baskin, che ha visto gli atleti del presidente Giuseppe Carella affrontare gli avversari del team Venosa-Potenza.

Afferma il presidente del sodalizio Asd Riva dei Greci Basket Bernalda, Giuseppe Carella:

“Un progetto in inclusione locale denominato “Un Canestro Per Tutti”, nato da circa 3 anni, che finalmente trova un riscontro anche agonistico in manifestazioni regionali e interregionali.

Un progetto al quale teniamo molto e che è solo all’inizio.

Infatti, sono tante le manifestazioni alle quali parteciperemo per dare la possibilità a tutti gli atleti di vivere nuove esperienze di inclusione, dentro e fuori dai campi di gioco”.

Un percorso non facile, che è possibili realizzare, soprattutto dal punto di vista logistico, grazie alla collaborazione di diverse persone.

“Tutto questo è stato e sarà possibile prossimamente grazie alla presenza delle famiglie dei nostri atleti, che curano l’organizzazione degli spostamenti, le fermate necessarie e ogni dettaglio delle varie uscite in occasione di questo tipo di manifestazioni.

Colgo l’occasione anche per ringraziare lo staff composto da Fabiola Carella, Enza Bonelli, Francesco Bendetto e tutti i nostri atleti e nostri partner che sono a supporto dentro e fuori dal campo nella nostra iniziativa”.