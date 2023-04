Ospedale di Matera: “non minimizzare atti di violenza in qualsiasi forma si manifestino”. I dettagli

“L’ennesimo episodio di violenza verbale nei confronti del personale del P.O. Madonna delle Grazie merita maggiori chiarimenti e non certamente reprimende”.

E’ quanto dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli, che aggiunge:

“La direzione strategica dell’ASM di Matera – continua – non può e non deve sottovalutare tali episodi e soprattutto non deve minimizzare atti di violenza in qualsiasi forma si manifestino.

Non è la prima volta che denunciamo fenomeni di violenza nei confronti di medici, operatori sanitari o verso coloro che lavorano al contatto con il pubblico che ripetutamente vengono mancati di rispetto al cospetto del lavoro che svolgono.

Purtroppo gli episodi di violenza verbale sono frequentissimi, questione che deve essere affrontata con fermezza e buon senso e non mettendo la testa sotto la sabbia.

Chiederò che la dottoressa Sabrina Pulvirenti, DG dell’ASM di Matera e le rappresentanze sindacali vengano udite in IV Commissione al fine di approfondire e chiarire gli episodi di violenza avvenuti presso l’ospedale di Matera e comprendere quali sono i provvedimenti messi in campo, perché il rispetto del lavoro dei nostri medici, operatori sanitari e di coloro che lavorano al contatto con il pubblico sia rispettato e condiviso”.a

